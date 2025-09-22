Busitalia, sciopero oggi di 24 ore: garantite le fasce orarie di servizio

Busitalia Campania, società del Gruppo FS-Trenitalia, ha comunicato che, in caso di adesione, saranno comunque garantiti i collegamenti nelle fasce orarie protette.

Lunedì 22 settembre 2025 il trasporto pubblico locale si fermerà per 24 ore a causa dello sciopero proclamato dall’organizzazione sindacale USB Lavoro Privato.

Busitalia Campania, società del Gruppo FS-Trenitalia, ha comunicato che, in caso di adesione, saranno comunque garantiti i collegamenti nelle fasce orarie protette: dalle 6:30 alle 9:00 e dalle 13:00 alle 16:30, sia per i servizi urbani che per quelli extraurbani. Le corse già partite dal capolinea prima dell’orario di inizio dello sciopero raggiungeranno regolarmente la destinazione.

Per ulteriori dettagli e aggiornamenti è possibile consultare il sito ufficiale di Busitalia Campania: www.fsbusitaliacampania.it.