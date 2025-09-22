“Campioni per sempre – Quarto scudetto”: Gianfranco Coppola presenta la leggenda azzurra ad Angri

Sarà presentato giovedì 25 settembre alle ore 19.00, presso l’atrio di Palazzo Doria (Castello), il volume Campioni per sempre – Quarto scudetto, firmato da Gianfranco Coppola, caporedattore vicario della Tgr Campania e presidente dell’Unione Stampa Sportiva Italiana.

L’evento è organizzato dall’associazione Patria Nostra in collaborazione con il Club Napoli Angri 2007.

Il libro, aggiornamento del precedente dedicato al terzo tricolore, racconta l’epopea del Napoli campione d’Italia attraverso venti interviste che intrecciano passato e presente: da Careca che parla del nuovo centravanti Lukaku, a Ottavio Bianchi che commenta l’operato di Antonio Conte, fino ad Alemao che analizza il talento di McTominay.

Accanto alla voce di Coppola, il volume raccoglie anche i contributi di firme storiche del giornalismo napoletano come Mimmo Carratelli, Massimo Corcione, Francesco De Luca e Antonio Corbo, in un mosaico di memorie e racconti che attraversa i trionfi azzurri dall’era Maradona fino agli scudetti del 2023 e del 2024.

Alla presentazione interverranno, oltre all’autore, il sindaco Cosimo Ferraioli, l’assessore allo sport Salvatore Mercurio, il nutrizionista Matteo Testa, il collezionista Massimiliano Bruno, l’ex bandiera azzurra Giuseppe Bruscolotti, insieme al presidente e all’allenatore dell’U.S. Angri 1927, Claudio Anellucci e Gennaro Scarlato, oltre agli ospiti Marilina e Antonio di Lauro.

Con uno stile che unisce aneddoti e profondità giornalistica, Il volume dedicato al Napoli ha ispirato ancora una volta la penna di Coppola che restituisce non solo la cronaca sportiva ma anche le storie umane dietro i protagonisti in maglia azzurra. Una celebrazione che trasforma la vittoria in memoria collettiva e che, ancora una volta, consacra il Napoli come simbolo di passione e identità.