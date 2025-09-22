Cava de’ Tirreni. Maxi rissa in piazza San Francesco: tre fratelli feriti, colpiti con bottiglie e calci

Una violenta rissa ha sconvolto la scorsa notte il centro cittadino, in piazza San Francesco, trasformando un sabato sera in un vero e proprio far west.

Una violenta rissa ha sconvolto la scorsa notte il centro cittadino, in piazza San Francesco, trasformando un sabato sera in un vero e proprio far west. Intorno all’1:30 un diverbio tra due ragazzi è degenerato rapidamente, coinvolgendo oltre una trentina di giovani.

Nel caos, tre fratelli sono rimasti feriti: uno di loro, maggiorenne, ha riportato le conseguenze più gravi con ferite lacero-contuse alla testa, un trauma alla spalla e calci all’addome, dopo essere stato colpito con bottiglie e ripetuti pugni. I tre, accompagnati da alcune amiche, si sono recati autonomamente al pronto soccorso dell’ospedale “Santa Maria dell’Olmo”, dove hanno ricevuto le cure del caso e sono stati dimessi.

L’episodio, avvenuto davanti a centinaia di giovani che affollavano la piazza, non ha visto alcun intervento immediato da parte di testimoni o residenti: nessuna chiamata ai sanitari né alle forze dell’ordine. Un fatto che solleva ancora una volta il tema della sicurezza cittadina e della crescente violenza tra giovanissimi.