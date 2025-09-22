Clan Fezza/De Vivo, cinque scarcerazioni dopo gli interrogatori

Tra gli indagati rimessi in libertà ci sono due fratelli di Angri, di 15 e 19 anni, fino a ieri detenuti in istituti penitenziari diversi.

Cinque scarcerazioni sono arrivate dopo gli interrogatori di garanzia seguiti all’ultimo blitz dell’Antimafia contro il clan Fezza/De Vivo di Pagani. Tra gli indagati rimessi in libertà ci sono due fratelli di Angri, di 15 e 19 anni, fino a ieri detenuti in istituti penitenziari diversi.

Il più giovane, accusato di aver agevolato il sodalizio criminale in concorso con altri, è stato affidato a una comunità non detentiva, dove potrà intraprendere un percorso di recupero. Anche il fratello maggiore, ristretto a Salerno, è tornato libero.

Hanno lasciato il carcere altri tre indagati, per alcuni con sostituzione della misura in arresti domiciliari. Secondo la Direzione distrettuale antimafia di Salerno, le loro posizioni restano marginali rispetto a quelle dei promotori e dei sodali più stretti del clan.

L’inchiesta, che ha portato a 85 misure cautelari, si muove lungo i filoni già noti: estorsioni, pestaggi, associazione mafiosa e traffico di stupefacenti condotto da due compagini distinte. Molti degli arrestati hanno scelto di non rispondere, mentre per alcuni indagati non si esclude il ricorso al Riesame.