Giugliano in Campania: 20enne accoltella il fratello 14enne per gelosia familiare, arrestato dai Carabinieri

Il giovane avrebbe aggredito il minore perché considerato il nipote prediletto dal nonno. Il ragazzo ferito, colpito al collo e alle braccia, guarirà in 30 giorni.

Tragedia sfiorata a Giugliano in Campania, nell’hinterland a nord di Napoli. Un 20enne incensurato è stato arrestato e trasferito in carcere dai Carabinieri della sezione radiomobile dopo aver aggredito con un coltello il fratello di 14 anni.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la violenta lite sarebbe scaturita da una profonda gelosia: il maggiore avrebbe colpito il minore perché ritenuto il nipote prediletto dal nonno, dal quale porta anche il nome.

L’aggressione è avvenuta nell’abitazione di famiglia, sotto gli occhi dei genitori. Il 14enne, soccorso dal personale del 118, ha riportato ferite da taglio al collo, alle braccia e alla spalla sinistra, giudicate guaribili in 30 giorni.

Durante la colluttazione, anche l’aggressore ha riportato escoriazioni e una ferita alla fronte. Agli inquirenti ha ammesso di aver agito con l’intento di “far soffrire indirettamente il nonno”.