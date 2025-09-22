Gragnano, rimosso l’altarino abusivo per un pregiudicato: linea dura del Prefetto contro i simboli della criminalità

Il Prefetto Michele di Bari condanna con fermezza l’episodio e annuncia un piano di censimento e rimozione di manufatti, murales e scritte inneggianti ai clan. “Ripristinare la legalità è una priorità assoluta”

Un altarino abusivo, eretto a Gragnano in memoria di un pregiudicato ucciso a colpi di pistola lo scorso agosto, è stato rimosso nelle scorse ore grazie al tempestivo intervento dei Carabinieri, supportati dal personale tecnico comunale messo a disposizione dal Sindaco.

Il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha espresso una netta condanna per quello che ha definito un inaccettabile atto di illegalità, lodando al tempo stesso la rapidità e l’efficacia dell’operazione. “Ogni forma di esaltazione criminale va contrastata senza esitazione – ha dichiarato – per riaffermare il rispetto delle regole e della convivenza civile”.

Il Prefetto ha inoltre ricordato l’impegno costante delle Forze dell’ordine nel controllo del territorio e ha annunciato un piano già operativo: un censimento sistematico dei manufatti celebrativi, murales e scritte che inneggiano alla criminalità, con successiva rimozione e ripristino dei luoghi.

L’iniziativa, discussa in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, prevede anche il coinvolgimento diretto dei sindaci e delle polizie locali, chiamati a monitorare e prevenire simili episodi. “La presenza visibile e concreta delle istituzioni è fondamentale – ha sottolineato il Prefetto – per rafforzare nei cittadini la percezione di uno Stato che presidia e tutela il territorio”.

Il programma di interventi proseguirà nelle prossime settimane, con l’obiettivo di eliminare ogni simbolo di glorificazione criminale e restituire piena legalità agli spazi pubblici.