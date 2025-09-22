Mariglianella, lite tra 14enni alla festa patronale: uno armato di coltelli, fermato dai carabinieri

Momenti di tensione durante i festeggiamenti di San Giovanni Evangelista: un giovanissimo tenta di colpire un coetaneo con un coltello a farfalla. I militari lo bloccano e trovano droga e un’ulteriore arma.

Serata movimentata a Mariglianella, nel cuore dei festeggiamenti patronali dedicati a San Giovanni Evangelista.

Durante l’evento musicale di domenica sera, la folla ha potuto assistere a momenti di svago, ma la tranquillità è stata improvvisamente interrotta da una lite tra due adolescenti, entrambi di 14 anni.

Le urla, provenienti da via Napoli, hanno attirato l’attenzione dei carabinieri impegnati nel servizio di ordine pubblico. Giunti sul posto, i militari hanno bloccato uno dei ragazzi che, armato di coltello a farfalla, stava tentando di colpire il coetaneo.

Il giovane è stato immediatamente disarmato e sottoposto a perquisizione: nelle sue tasche sono stati rinvenuti un altro coltello a serramanico e una dose di hashish. L’arma principale è stata sequestrata e il minore denunciato.

Sono ora in corso accertamenti per ricostruire le ragioni della lite e verificare eventuali responsabilità di altri soggetti coinvolti.