Nocera Inferiore, abiti contraffatti venduti sui social: 48enne rischia il processo

Una 48enne di Nocera Inferiore potrebbe presto finire a processo con l’accusa di ricettazione e introduzione e vendita nello Stato di prodotti contraffatti. La Procura ha infatti chiuso l’inchiesta avviata nei suoi confronti.

Secondo quanto ricostruito, la donna utilizzava i social, in particolare Facebook, per vendere o proporre l’acquisto di capi d’abbigliamento contraffatti. L’indagine prese avvio nel febbraio 2024, quando la Guardia di Finanza scoprì l’attività illecita e intervenne presso l’abitazione dell’indagata, come riporta “Il Mattino“.

All’interno dell’appartamento vennero rinvenuti 71 articoli tra giubbotti, scarpe, occhiali, cinture e borse, alcuni dei quali riportavano marchi di note griffe falsificati. In totale furono sequestrati 14 capi ritenuti di provenienza illecita. La donna venne denunciata a piede libero.

Ora, con la chiusura delle indagini, l’indagata potrà chiedere un interrogatorio prima della possibile richiesta di rinvio a giudizio da parte della Procura.