Nozze a Pagani per Anna Rosa Sessa e Luigi Bartoli

Pagani. A officiare il rito è stato Padre Davide Perdonò, che ha benedetto l’unione tra Anna Rosa Sessa e Luigi Bartoli alla presenza di familiari e amici.

Una cerimonia solenne

Pagani. Un momento di gioia e di profonda emozione ha unito in matrimonio Anna Rosa Sessa e Luigi Bartoli. La cerimonia religiosa si è svolta nella suggestiva cornice della basilica di Sant’Alfonso Maria dei Liguori a Pagani, luogo che ha accolto parenti, amici e tanti cittadini che hanno voluto condividere l’importante giornata.

La benedizione di Padre Davide Perdonò

A celebrare il rito nuziale è stato Padre Davide Perdonò, che ha accompagnato la coppia con parole di speranza e spiritualità, benedicendo la loro unione. La funzione, densa di significato e partecipazione, ha rappresentato un momento di grande unione e fede, suggellando con solennità la promessa di vita insieme.

Unione e partecipazione della comunità

Per Anna Rosa Sessa, già sindaco facente funzione di Pagani e collega giornalista, e per il suo sposo, si è trattato di un evento che ha suscitato particolare emozione anche all’interno del mondo civile e professionale. Non sono mancati gli attestati di stima e affetto da parte di amici e colleghi, che hanno voluto esprimere la loro vicinanza.

Gli auguri della redazione

La redazione e il gruppo editoriale, che hanno seguito con partecipazione il lieto evento, rivolgono i più sinceri auguri di felicità ad Anna Rosa Sessa e Luigi Bartoli, augurando loro un futuro ricco di gioia, amore e serenità.

