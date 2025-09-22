Pagani, Veronica Russo torna in giunta con nuove deleghe (video)

Il ritorno di Veronica Russo

Pagani. Un ritorno tra le fila della giunta comunale per Veronica Russo, nominata nei giorni scorsi dal sindaco Raffaele Maria De Prisco. Per la Russo si tratta di una nuova esperienza amministrativa, dopo aver lasciato lo scranno di consigliere comunale. La nomina è stata resa necessaria dalle dimissioni di Pietro Sessa e rientra in un percorso di riequilibrio politico dell’esecutivo.

Le nuove deleghe e il ruolo strategico

Oltre alle competenze già assegnate, la Russo riceve la delega al personale, settore cruciale per garantire il buon funzionamento della macchina comunale. Contestualmente, in giunta entra anche il consigliere comunale Bartolo Picaro, ampliando la squadra amministrativa del sindaco De Prisco.

Le dichiarazioni dell’assessora

Soffermandosi sulla nuova responsabilità, Veronica Russo ha sottolineato come, durante il mandato di De Prisco, l’ente sia riuscito a ottimizzare la pianta organica attraverso nuove assunzioni. Un processo che, a suo dire, ha rafforzato uffici e servizi, rendendoli più vicini ed efficienti per la cittadinanza.

