Pompei, studentessa del “Pascal” accompagnerà Mattarella alla cerimonia di apertura dell’anno scolastico

Ci sarà anche Sara Quagliozzi, studentessa del liceo “Pascal” di Pompei, tra i giovani che oggi accompagneranno il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della sua visita a Napoli per l’inaugurazione dell’anno scolastico 2025-2026.

POMPEI. Ci sarà anche Sara Quagliozzi, studentessa del liceo “Pascal” di Pompei, tra i giovani che oggi accompagneranno il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della sua visita a Napoli per l’inaugurazione dell’anno scolastico 2025-2026.

La ragazza affiancherà il Capo dello Stato insieme a Filippo Mettifogo, del liceo scientifico “Manfredo Fanti” di Carpi. Entrambi sono stati selezionati dal Ministero dell’Istruzione per il percorso di preparazione svolto sui metodi di didattica laboratoriale adottati in sei istituti rappresentativi della scuola italiana, nell’ambito del progetto “Scuola Futura” finanziato dal Pnrr.

La cerimonia “Tutti a scuola”, giunta alla 25ª edizione, si svolgerà domani alle 16:30 presso l’istituto professionale statale “Rossini” di Napoli, in via Terracina, alla presenza del Presidente Mattarella e del ministro Giuseppe Valditara. L’evento sarà trasmesso in diretta su Rai 1 e vedrà la partecipazione di delegazioni di studenti da tutta Italia.