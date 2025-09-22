Reddito di cittadinanza, confermata la condanna a 2 anni e 6 mesi per un 53enne salernitano

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un 53enne residente in provincia di Salerno, rendendo definitiva la condanna a due anni e sei mesi di reclusione inflitta dalla Corte d’Appello di Salerno per irregolarità nella percezione del reddito di cittadinanza.

In primo grado l’uomo era stato assolto, ma la sentenza era stata ribaltata in appello sulla base di certificazioni anagrafiche che ne attestavano la residenza effettiva, insieme ai familiari, in un immobile di un comune salernitano: un elemento ritenuto decisivo per configurare il reato.

Il ricorso in Cassazione si fondava su quattro motivi: l’assenza dell’elemento psicologico, l’intervenuta abrogazione della norma, l’omesso esame delle difese e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. La Suprema Corte ha però respinto ogni doglianza, ritenendole generiche e mirate a una nuova valutazione del merito, non consentita in sede di legittimità.

I giudici hanno inoltre chiarito che l’abrogazione del reddito di cittadinanza decisa dal governo Meloni non ha effetto retroattivo: l’articolo 7 del decreto che puniva con la reclusione da due a sei anni le dichiarazioni false o le omissioni informative resta valido fino al 31 dicembre 2023. Respinta anche la richiesta di attenuanti, già negata in appello alla luce dei precedenti penali dell’imputato, tra cui favoreggiamento, minaccia a pubblico ufficiale, detenzione illegale di armi e furto.

Oltre alla pena, la Cassazione ha disposto a carico del 53enne il pagamento delle spese processuali e di 3mila euro alla Cassa delle ammende.