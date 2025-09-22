Regionali in Campania, il centrodestra punta sul prefetto Michele Di Bari

Il centrodestra sembra aver trovato la quadra sulla candidatura per la presidenza della Regione Campania. In pole position c’è Michele Di Bari, prefetto di Napoli, nome proposto da Forza Italia e condiviso anche da Lega e Fratelli d’Italia.

Il funzionario pugliese, 66 anni, originario di Mattinata (Foggia), guida la Prefettura di Napoli dal 2023. Andrebbe in pensione nel 2026, ma potrebbe lasciare l’incarico qualche mese prima per rendersi eleggibile secondo le norme regionali e dedicarsi a una campagna elettorale breve ma complessa, in vista del voto del 23 e 24 novembre.

Di Bari dovrebbe sfidare Roberto Fico, candidato del campo largo M5s-Pd-Avs, al momento in vantaggio nei sondaggi. In caso di sconfitta, il prefetto potrebbe guidare l’opposizione in Consiglio regionale oppure attendere un incarico di rilievo a livello nazionale, dove il suo profilo è particolarmente apprezzato da Forza Italia.

A confermare l’indiscrezione è stato anche il senatore azzurro Franco Silvestro, che a margine di un evento a Casoria ha dichiarato: «La scelta che il centrodestra sta per mettere in campo lascerà sorpresi molti che già cantano vittoria».