Sarno, aggredisce i familiari in casa: uomo fermato e ricoverato in clinica psichiatrica

SARNO. Momenti di paura nel centro storico, dove un uomo ha aggredito i propri familiari all’interno della sua abitazione. La violenza è stata tale da richiedere l’intervento immediato delle forze dell’ordine, che hanno messo in sicurezza i presenti e fermato l’aggressore.

Secondo quanto si apprende, l’uomo – già noto in città per comportamenti instabili ed episodi precedenti – è stato condotto in una clinica psichiatrica per ricevere cure specialistiche.

Le vittime, suoi stessi parenti, hanno riportato violenze fisiche ma la situazione è stata riportata sotto controllo grazie al tempestivo intervento degli agenti.

Il provvedimento di ricovero è stato disposto per tutelare sia la salute dell’uomo sia la sicurezza dei familiari e della comunità.