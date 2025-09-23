Angri, Clara Atorino: la prima donna alla guida del Liceo Berchet di Milano

Clara Atorino è la nuova dirigente scolastica del Liceo Classico Giovanni Berchet di Milano. Figlia del noto Amedeo Atorino notaio e mamma Adriana, fa parte di una famiglia numerosa, 4 donne e due fratelli.

Originaria di Angri, Atorino è la prima donna a ricoprire questo ruolo nello storico istituto fondato nel 1911, punto di riferimento della formazione umanistica nella città lombarda.

Dopo il diploma al Liceo Scientifico Don Carlo La Mura di Angri e la laurea in cinese presso l’Istituto Universitario Orientale di Napoli, Atorino ha maturato esperienze nel settore privato prima di intraprendere una lunga carriera nella scuola.

Dal 1994 vive a Milano, città in cui ha costruito la sua famiglia e consolidato il suo percorso professionale. Ora raccoglie il testimone di un liceo che ha visto tra i suoi studenti figure di rilievo come don Lorenzo Milani e don Luigi Giussani.

Un liceo d’eccellenza con oltre un secolo di storia

Il Liceo Ginnasio Giovanni Berchet è uno dei primi licei classici di Milano e vanta una lunga tradizione educativa.

Nel 2011, in occasione del centenario dalla fondazione, è stato riconosciuto dall’UNESCO come primo liceo d’Italia per qualità dell’insegnamento e, nello stesso anno, il Comune di Milano gli ha conferito l’Attestato di Benemerenza Civica.

Situato in via della Commenda, 26, l’istituto dispone di una biblioteca con oltre 25.000 volumi, due aule di fisica-anatomia, un laboratorio di chimica, un museo dei minerali, una collezione permanente di animali imbalsamati e persino una parete per arrampicata.

Oltre agli studi tradizionali, gli studenti partecipano a numerose attività extracurriculari, tra cui orchestra, coro e compagnia teatrale, che contribuiscono a formare cittadini completi e culturalmente consapevoli.

Impegno per la comunità scolastica

Il Berchet è un faro culturale non solo per Milano, ma per l’intero Paese, dove si sono formate generazioni che hanno contribuito alla crescita civile, scientifica e culturale dell’Italia ha dichiarato Atorino.

Atorino ha inoltre sottolineato l’importanza di costruire un percorso condiviso, fondato sul dialogo tra studenti, famiglie, docenti e personale: Fondamentale ascoltare e osservare per comprendere dinamiche e bisogni, senza rinunciare a intervenire con decisione dove serve coniugare tradizione e innovazione, sapere e competenze trasversali, cittadinanza digitale e benessere psicologico».