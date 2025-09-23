Angri. Giovani e speranza della Galvani Opromolla sul grande schermo: “Il Terzo Tempo”

Giovedì 25 settembre, alle ore 19:00, il Cinema Multisala La Fenice di Pagani ospiterà la proiezione speciale del film “Il Terzo Tempo”, realizzato dagli studenti della Scuola Secondaria di I grado Galvani Opromolla di Angri.

Il progetto, prodotto dalla Viceversa srl e diretto da Gianluca Cicco, è sostenuto dai fondi MIC/MIM – CIPS 2024 ed è nato da un’idea fortemente voluta dalla Dirigente scolastica, prof.ssa Anna Scimone, da sempre convinta del potere educativo e inclusivo del cinema.

Il film vede protagonisti gli studenti della scuola, affiancati dall’attore Maurizio Casagrande, e racconta una storia di rinascita ispirata alla vicenda reale di Giovanni Pollastrelli, ex detenuto che ha trovato un nuovo percorso di vita attraverso il riscatto personale e sociale.

Tra gli interpreti principali figurano Gabriele Vincenzo Casale, Alessandro Musto, Brunella Piucci e Alfonso De Stefano.

“Il Terzo Tempo” esplora il concetto di un momento decisivo nella vita di ciascuno, un vero e proprio “terzo tempo”, in cui è possibile scegliere di ricominciare con coraggio e speranza.

Il progetto è stato seguito passo dopo passo dai docenti prof. Luigi Novi e prof.ssa Cristina Faella, che hanno accompagnato studenti e colleghi durante tutte le fasi creative e organizzative.

L’evento rappresenta un’occasione unica per la comunità scolastica e per il territorio di celebrare i giovani talenti e riflettere su temi di giustizia riparativa, inclusione e crescita personale.

Durante la serata, saranno proiettati anche altri due cortometraggi realizzati dagli studenti della Galvani Opromolla: “Storie di storie” (regia di Alfonso Balzano) e “Easy” (regia di Vincenzo Giordano).