Castellammare, fiamme davanti alla porta dei vicini: 78enne arrestato per incendio doloso

L’anziano avrebbe cosparso di benzina l’ingresso dell’appartamento e appiccato il fuoco. Una donna incinta ferita, sequestrati accendino, coltello e tanica di carburante.

Momenti di paura questa notte in un condominio di via Brambilla, a Castellammare di Stabia. Un 78enne è stato arrestato dai carabinieri della locale compagnia con l’accusa di incendio doloso e lesioni personali.

Secondo la ricostruzione degli investigatori, l’uomo avrebbe versato del liquido infiammabile sulla porta di un appartamento al quinto piano dello stabile, per poi dare fuoco. I residenti, insospettiti da strani rumori, si sono svegliati in tempo riuscendo a domare le fiamme, non senza difficoltà.

Una 38enne incinta, tra gli abitanti dell’abitazione presa di mira, ha riportato ustioni ai piedi, con una prognosi di 30 giorni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno confermato l’origine dolosa del rogo.

Durante la perquisizione, i militari hanno rinvenuto nell’abitazione dell’anziano una tanica contenente benzina, mentre addosso all’uomo sono stati trovati un coltello e un accendino, ritenuto compatibile con l’innesco dell’incendio.

Il 78enne, dopo le formalità di rito, è stato trasferito in carcere.