“Fusillo Sangiliano”: una tradizione artigianale protagonista a Ischia Safari

SANT’EGIDIO DEL MONTE ALBINO / ISCHIA – Il Fusillo Sangiliano, simbolo di autentica artigianalità culinaria campana, ha riscosso grande successo durante la manifestazione Ischia Safari, dove è stato presentato in tutta la sua bontà accompagnato dal ragù, nella tradizionale versione che esalta sapore e consistenza.

Un prodotto “made in casa” che parla di territorio

Il Fusillo Sangiliano non è solo un formato di pasta: è un pezzo della storia gastronomica di Sant’Egidio del Monte Albino, realizzato interamente a mano secondo le antiche tradizioni. Ogni fusillo nasce dalla cura artigianale, dalla selezione delle materie prime fino alla lavorazione manuale che conferisce alla pasta una consistenza ruvida, ideale per “aggrappare” sughi ricchi come il ragù.

La produzione è gestita in un laboratorio artigianale locale a Sant’Egidio, un luogo dove la tradizione si intreccia con la cultura e la passione per la cucina buona, autentica.

L’esperienza a Ischia Safari: ragù & condivisione

A Ischia Safari, il pubblico ha avuto l’opportunità di degustare il fusillo condito con un ragù ricco, secondo la più classica delle combinazioni: quella tra pasta della migliore qualità e sugo che ha bisogno di trattenere bene il condimento. La struttura del fusillo Sangiliano, la sua pasta fatta a mano, la ruvidità della superficie, hanno fatto la differenza nel rendere l’esperienza gustativa memorabile.

Questa manifestazione ha dato al Fusillo Sangiliano una visibilità importante, affermandolo non solo come prodotto locale ma come eccellenza da promuovere oltre i confini del paese. È stato, infatti, un momento di promozione culturale, non solo gastronomica: far assaggiare ai visitatori qualcosa di radicato nella tradizione di Sant’Egidio significa raccontare una storia, un’identità.

Valore culturale, enogastronomico e turistico

La partecipazione a eventi come Ischia Safari aiuta il micro-produttore locale a valorizzare la propria offerta, mostrando che la qualità artigianale può essere competitiva, apprezzata da un pubblico ampio e variegato. Per Sant’Egidio del Monte Albino è un’occasione di “marketing territoriale”: il locale che produce pasta fatta a mano diventa attrattore per turisti, appassionati, buongustai, con ricadute positive sull’immagine dell’intero agro nocerino-sarnese.

In più, il Fusillo Sangiliano si inserisce in un dialogo più ampio sulle tradizioni: forme di produzione lente, attenzione alle materie prime, alla manualità, al sapere tramandato, elementi che oggi hanno un grande valore anche per chi cerca esperienze autentiche.