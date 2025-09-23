Grumo Nevano, blitz antidroga: arrestato operatore ecologico insospettabile

Blitz antidroga dei carabinieri a Grumo Nevano, dove i militari della stazione locale hanno arrestato un 38enne del posto, incensurato e considerato insospettabile, con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio.
L’uomo, operatore ecologico in servizio presso il Comune di Giugliano in Campania, è stato sorpreso con un ingente quantitativo di droga.
Nel corso della perquisizione domiciliare i carabinieri hanno rinvenuto 78 grammi di cocaina, due bilancini di precisione e vario materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi.
Durante l’operazione, i militari hanno inoltre sequestrato 38.850 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita.
Al momento del controllo, nell’auto dell’uomo sono state scoperte altre due dosi pronte per la vendita.
Il 38enne, al termine delle formalità di rito, è stato trasferito in carcere a disposizione dell’autorità giudiziaria.