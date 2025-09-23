Ischia sotto choc: quando il meteo avverte ma la prevenzione tace

Non piove per settimane, il terreno si secca, le condotte si intasano, i versanti si indeboliscono. Poi arriva il temporale e la catastrofe esplode. È così ogni volta. Lo sappiamo, lo vediamo, lo leggiamo nei bollettini meteo che ci avvertono in anticipo. Eppure, ogni volta, sembra che l’acqua colga tutti impreparati.

Ischia, 23 settembre 2025 – Un’ora di pioggia è bastata per mettere in ginocchio l’isola. Strade trasformate in fiumi, auto trascinate via, scuole invase dall’acqua, famiglie in fuga dal fango. Scene che non sorprendono più nessuno, perché purtroppo le conosciamo bene.

Un copione già scritto

Non piove per settimane, il terreno si secca, le condotte si intasano, i versanti si indeboliscono. Poi arriva il temporale e la catastrofe esplode. È così ogni volta. Lo sappiamo, lo vediamo, lo leggiamo nei bollettini meteo che ci avvertono in anticipo. Eppure, ogni volta, sembra che l’acqua colga tutti impreparati.

L’isola sommersa

A Forio e nei comuni vicini, la pioggia ha scaricato in meno di un’ora oltre 100 millimetri d’acqua. Non un evento eccezionale, ma sufficiente per sommergere intere strade. Auto intrappolate, alcune trascinate via come fossero giocattoli. Abitazioni e scuole invase dal fango. Vigili del fuoco sommersi dalle chiamate d’emergenza.

Le immagini parlano da sole: strade ridotte a torrenti, persone bloccate in casa, bambini evacuati dalle aule. Un incubo che dura lo spazio di un temporale.

L’eterno dopo

Il vero dramma è la ciclicità. Oggi si contano i danni, domani si stanzieranno fondi, dopodomani cadrà il silenzio. Fino al prossimo nubifragio, fino al prossimo titolo di giornale. È sempre la stessa storia: la cronaca si ripete, e con essa il dolore di chi perde tutto in pochi minuti.

Memoria corta

Non serve tornare troppo indietro: basti ricordare il novembre 2022, quando un’altra alluvione, sempre qui a Ischia, costò vite umane e lasciò ferite profonde. Tre anni dopo, la storia si ripete, identica, con le stesse scene, gli stessi titoli, la stessa indignazione. La memoria dura poco, evidentemente.

Conclusione amara

Ischia oggi è sotto l’acqua, come già troppe volte in passato. Il cielo fa il suo mestiere: piove. Il resto, purtroppo, è sempre lo stesso: tragedie annunciate, prevedibili, evitate solo sulla carta.

L’isola affoga non solo sotto la pioggia, ma anche sotto la rassegnazione di chi, di fronte all’ennesimo disastro, ormai non si stupisce più.