Mattarella al Pausilipon: “Il male e la prepotenza non hanno senso. Voi bambini potete cambiare il futuro”

«Purtroppo c’è il male, la cattiveria e la prepotenza. Se si manifestano nella vita quotidiana, si riflettono poi anche nella politica internazionale. È incomprensibile, perché danneggia tutti e non porta alcuna vittoria. È priva di senso e ragionevolezza. Per questo voi bambini siete importanti: per far crescere la consapevolezza che occorre allontanare questo pericolo».

Con queste parole il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha risposto a una domanda posta da uno dei piccoli pazienti dell’ospedale pediatrico Santobono-Pausilipon di Napoli, dove ha partecipato all’apertura dell’anno scolastico 2025/2026.

«La consapevolezza che manifestate – ha aggiunto il Capo dello Stato – è preziosa, perché in futuro la vostra generazione sarà in grado di fare più e meglio di quanto fatto dalla mia».

La scuola in ospedale: un ponte verso la normalità

Durante la visita, Mattarella e il Ministro dell’Istruzione e del Merito hanno incontrato i medici e il corpo docente del Pausilipon, dove da anni è attivo il progetto di Scuola in Ospedale. Nel solo scorso anno scolastico, 103 bambini e ragazzi – dalla scuola dell’infanzia alle superiori – sono stati seguiti da 13 insegnanti, attraverso percorsi di studio personalizzati in sinergia con le scuole di appartenenza.

«La Scuola in Ospedale è parte integrante del processo di guarigione – ha spiegato il direttore generale dell’AORN Santobono-Pausilipon, Rodolfo Conenna –. Consente di rendere meno pesante il tempo sospeso della malattia, garantendo normalità ed evitando dispersione scolastica. Con profonda gratitudine accogliamo oggi il Presidente della Repubblica e le istituzioni: la loro presenza rappresenta un segnale forte di vicinanza ai bambini e alle famiglie, oltre che un riconoscimento del lavoro svolto».

Una giornata carica di emozione e di speranza, in cui la scuola ha dimostrato di poter andare oltre le aule tradizionali, diventando un sostegno fondamentale anche nei percorsi di cura.