Paura in centro a Nocera: auto investe motociclista e fugge, fermato dopo breve inseguimento

Attimi di tensione nella serata di lunedì a Nocera Inferiore, in pieno centro cittadino. Un’auto ha investito un motociclista in via Roma, per poi schiantarsi contro due vetture parcheggiate, danneggiandole, senza fermarsi a prestare soccorso.

Ne è nato un inseguimento con le forze dell’ordine, durato pochi minuti. L’uomo alla guida è stato infatti bloccato dalla Polizia di Stato e dagli agenti della Polizia Municipale, come riporta “Il Mattino“.

Sul posto è intervenuta anche un’ambulanza per soccorrere il motociclista rimasto ferito. L’investitore, residente nella provincia di Napoli e già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato a piede libero.

Sono in corso indagini e approfondimenti: gli investigatori stanno visionando le immagini delle telecamere di sorveglianza per ricostruire con precisione la dinamica del doppio incidente.