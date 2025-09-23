Quarant’anni senza Giancarlo Siani: la voce della verità che la camorra non ha potuto spegnere

Un documentario, una tournée della sua storica macchina da scrivere e decine di iniziative in tutta Italia per ricordare il giornalista de Il Mattino, assassinato il 23 settembre 1985 a soli 26 anni

Giancarlo Siani non è solo un nome inciso nella memoria del giornalismo italiano: è un simbolo di libertà, coraggio e verità.

Il giovane cronista de Il Mattino, ucciso dalla camorra nel quartiere Vomero di Napoli il 23 settembre 1985, continua a parlare attraverso i suoi articoli, le inchieste e il ricordo di chi lo ha conosciuto.

Quarant’anni dopo il suo assassinio, la sua storia torna protagonista con il documentario “Quaranta anni senza Giancarlo Siani”, prodotto da Combo International in collaborazione con Rai Documentari e in onda questa sera su Rai 3. Già disponibile su RaiPlay, il docufilm verrà presentato ufficialmente oggi al Teatro Mercadante di Napoli, con la partecipazione di Toni Servillo, voce narrante del progetto, e proiettato successivamente al Complesso Monumentale di San Domenico Maggiore.

Il pool della verità

Per anni l’omicidio Siani rimase un enigma. Fu solo nel 1993, grazie al lavoro congiunto di un gruppo di magistrati, poliziotti e giornalisti – il cosiddetto Pool Siani – che la verità iniziò a emergere. Decisive furono le confessioni dei pentiti, che permisero di ricostruire il movente e individuare mandanti ed esecutori: l’ordine di uccidere partì dal boss Angelo Nuvoletta, su pressione di Totò Riina, come risposta a un articolo pubblicato dal cronista il 10 giugno 1985 sull’arresto di Valentino Gionta.

Il ricordo che diventa impegno

Il documentario, firmato dal regista e sceneggiatore Filippo Soldi insieme al giornalista Pietro Perone, intreccia testimonianze, materiali d’archivio e ricostruzioni grafiche realizzate con l’illustratore Giancarlo Caracuzzo. Non solo cronaca, ma anche memoria viva: la voce di Servillo restituisce agli studenti del liceo Giovan Battista Vico – lo stesso frequentato da Siani – i testi scritti dal giovane giornalista.

Il ricordo diventa impegno concreto: la storica macchina da scrivere Olivetti M80 di Siani, con cui redasse oltre 650 articoli e inchieste, intraprenderà un viaggio in treno attraverso l’Italia. Sette tappe e undici appuntamenti, da San Giorgio a Cremano alla Festa del Cinema di Roma, passando per Latina, Fondi, Ravenna, Milano e Torino.

La voce dei familiari e delle istituzioni

“Memoria e impegno devono camminare insieme: separati non hanno senso”, ricorda il fratello Paolo Siani, oggi parlamentare. Il presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Campania, Ottavio Lucarelli, sottolinea come il messaggio del giovane cronista resti “più attuale che mai, non solo per i giornalisti ma per tutta la società civile”.

Un messaggio che rimane monito e guida: “Fate bene il vostro lavoro, con la schiena dritta. I fatti, se veri, vanno raccontati, anche quando sono scomodi”, è l’appello che Paolo Siani rivolge ai giovani aspiranti cronisti.

Giancarlo Siani aveva solo 26 anni, ma il suo esempio continua a illuminare chi crede che il giornalismo sia una forma di resistenza civile.