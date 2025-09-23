Sarno, comunità in lutto: mercoledì i funerali di Giuseppe Marchese

La salma giungerà a Sarno oggi, martedì 23 settembre, alle ore 10:30, e sarà accolta nella Cappella San Giacomo, in Piazza Abignente, dove sarà allestita la camera ardente.

SARNO – Un’intera città si prepara a stringersi attorno alla famiglia di Giuseppe Marchese, il giovane di 19 anni la cui prematura scomparsa ha lasciato sgomento e dolore.

La salma giungerà a Sarno oggi, martedì 23 settembre, alle ore 10:30, e sarà accolta nella Cappella San Giacomo, in Piazza Abignente, dove sarà allestita la camera ardente. Qui parenti, amici e conoscenti avranno la possibilità di rendere omaggio e di porgere l’ultimo saluto a Giuseppe.

I funerali si terranno mercoledì 24 settembre, alle ore 9:00, presso il Duomo di Episcopio. L’Amministrazione comunale, in segno di vicinanza alla famiglia e di partecipazione al dolore collettivo, ha proclamato per quella giornata il lutto cittadino.

Un gesto che testimonia quanto forte e diffuso sia il senso di smarrimento in tutta la comunità per una vita spezzata troppo presto. Sarno si prepara così ad accompagnare Giuseppe nel suo ultimo viaggio, in un clima di profonda commozione.