Scontro frontale sulla Litoranea di Pontecagnano: due feriti gravi

Grave incidente stradale questa mattina, intorno alle 9, sulla Litoranea di Pontecagnano, in via Lago Trasimeno. Per cause ancora in corso di accertamento, due automobili si sono scontrate violentemente.

Ad avere la peggio un uomo di 39 anni di Pontecagnano Faiano e una donna di 35 anni originaria di Agropoli. Entrambi sono stati soccorsi dai sanitari del Vopi, giunti sul posto con due ambulanze e un’auto medicalizzata, e trasferiti in ospedale in codice rosso.

Sul luogo dell’impatto sono intervenuti anche i vigili del fuoco. Ingenti i danni ai veicoli coinvolti. Le forze dell’ordine stanno lavorando per ricostruire la dinamica e le cause del sinistro.