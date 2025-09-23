Vico Equense ricorda Giancarlo Siani a 40 anni dal suo assassinio

Per l’occasione, questa mattina alle 9:30, presso la Sala delle Colonne dell’Istituto Santissima Trinità e Paradiso, si terrà un incontro con cittadini e studenti per riflettere sulla figura di Siani e sull’attualità del suo impegno civile.