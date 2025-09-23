Vico Equense ricorda Giancarlo Siani a 40 anni dal suo assassinio

Oggi, 23 settembre 2025, ricorre il quarantennale del barbaro omicidio di Giancarlo Siani, il giovane giornalista de Il Mattino che visse momenti significativi della sua vita a Vico Equense.
Per l’occasione, questa mattina alle 9:30, presso la Sala delle Colonne dell’Istituto Santissima Trinità e Paradiso, si terrà un incontro con cittadini e studenti per riflettere sulla figura di Siani e sull’attualità del suo impegno civile.
La commemorazione proseguirà nel pomeriggio in piazzale Siani, dove la città si raccoglierà in un momento di ricordo: verrà deposto un omaggio floreale al monumento dedicato al giornalista e gli studenti delle scuole parteciperanno all’intensa cerimonia scandita dal suono del Silenzio.
“Vico Equense non dimentica – dichiara il sindaco Giuseppe Aiello –. La memoria di Siani continua a vivere nella nostra comunità e nel nostro impegno quotidiano contro ogni forma di camorra e sopraffazione”.