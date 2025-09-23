Vico Equense ricorda Giancarlo Siani a 40 anni dal suo assassinio

Per l’occasione, questa mattina alle 9:30, presso la Sala delle Colonne dell’Istituto Santissima Trinità e Paradiso, si terrà un incontro con cittadini e studenti per riflettere sulla figura di Siani e sull’attualità del suo impegno civile.

Oggi, 23 settembre 2025, ricorre il quarantennale del barbaro omicidio di Giancarlo Siani, il giovane giornalista de Il Mattino che visse momenti significativi della sua vita a Vico Equense.

La commemorazione proseguirà nel pomeriggio in piazzale Siani, dove la città si raccoglierà in un momento di ricordo: verrà deposto un omaggio floreale al monumento dedicato al giornalista e gli studenti delle scuole parteciperanno all’intensa cerimonia scandita dal suono del Silenzio.

“Vico Equense non dimentica – dichiara il sindaco Giuseppe Aiello –. La memoria di Siani continua a vivere nella nostra comunità e nel nostro impegno quotidiano contro ogni forma di camorra e sopraffazione”.

