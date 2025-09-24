Bonifici tra familiari e amici, come evitare e non sottovalutare le regole fiscali dell’Agenzia delle Entrate

Trasferire somme di denaro tramite bonifico a parenti o amici è un’operazione assolutamente lecita, ma non priva di possibili insidie fiscali.

L’Agenzia delle Entrate, infatti, monitora costantemente i movimenti sui conti correnti, compresi i trasferimenti tra privati.

E senza un’adeguata documentazione, questi importi potrebbero essere erroneamente considerati come redditi non dichiarati.

Per tutelarsi, è fondamentale conservare con cura ogni documento che dimostri l’origine delle somme e le ragioni del trasferimento.

Una precauzione che non è solo “di forma”, ma può rivelarsi decisiva in caso di controlli o contestazioni. Meglio avere tutto in ordine da subito che dover ricostruire a posteriori giustificazioni difficili da reperire.

L’Agenzia delle Entrate ha facoltà di effettuare indagini finanziarie sui conti correnti, analizzando in particolare i versamenti, inclusi i bonifici.

In assenza di prove documentali, tali accrediti possono essere presunti come redditi imponibili.

Tuttavia, la giurisprudenza più recente ha chiarito che tale presunzione può essere superata attraverso una documentazione chiara, analitica e circostanziata che ne attesti l’origine non reddituale.

Un caso significativo è quello della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia. Con la sentenza n. 4378 del 31 dicembre 2024, la Corte ha stabilito che i bonifici ricevuti da familiari non hanno automaticamente natura reddituale.

Spetta infatti all’Agenzia delle Entrate dimostrare, in modo concreto e dettagliato, che siano connessi a un’attività imponibile.

La stessa Corte ha inoltre ribadito che i trasferimenti effettuati per finalità affettive o solidaristiche non possono essere assimilati, in automatico, a redditi imponibili.

Fare un bonifico a un figlio, a un genitore o a un amico resta un gesto di sostegno legittimo come riporta quifinanza.it

Per evitare malintesi con il Fisco, però, serve sempre un approccio prudente: motivare le operazioni, conservarne la tracciabilità e predisporre la documentazione a supporto.

Una semplice accortezza che può fare la differenza in caso di verifiche.