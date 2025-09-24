Castel San Giorgio, una settimana di relax al mare per gli anziani: “Un privilegio prendersi cura di loro”

L’iniziativa, promossa dal Comune nell’ambito delle Politiche Sociali, ha rappresentato un momento di svago e condivisione per i “diversamente giovani” della comunità.

Una settimana all’insegna del relax e della socialità per gli anziani di Castel San Giorgio, che hanno potuto vivere giorni di spensieratezza in una vera e propria oasi di serenità. L’iniziativa, promossa dal Comune nell’ambito delle Politiche Sociali, ha rappresentato un momento di svago e condivisione per i “diversamente giovani” della comunità.

La sindaca Paola Lanzara ha raccontato la propria esperienza in un post social: “Ho avuto la gioia di trascorrere con loro una giornata indimenticabile, tra sole, mare, musica, buon cibo e tanta allegria. Assicurare questi momenti non è solo un dovere, ma un privilegio. I loro sorrisi sono la ricompensa più bella per l’impegno di tutti noi”.

Insieme all’assessore alle Politiche Sociali, Antonia Alfano, la prima cittadina ha sottolineato l’importanza di poter contare su un Ufficio dedicato e su un Piano di Zona attento e vicino alle esigenze di tutti i cittadini, in particolare delle fasce più fragili.

“Il benessere della nostra comunità – ha ribadito Lanzara – si costruisce anche così: regalando spazi di serenità e socialità a chi ha dato tanto nella propria vita e continua ad arricchirci con la sua esperienza e la sua presenza”.

L’iniziativa è stata accolta con entusiasmo dai partecipanti, confermandosi come un’occasione di aggregazione e sostegno per gli anziani del territorio.