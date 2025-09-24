Castellammare, chiuse le indagini: ex docente accusata di abusi sessuali su studenti rischia il processo

La Procura di Torre Annunziata ha chiuso le indagini preliminari a carico di Veronica Sposito, 38 anni, ex insegnante della scuola media Salvati di Meta, nel rione Scanzano.

La Procura di Torre Annunziata ha chiuso le indagini preliminari a carico di Veronica Sposito, 38 anni, ex insegnante della scuola media Salvati di Meta, nel rione Scanzano. La donna è accusata di violenza sessuale aggravata e induzione ad atti sessuali nei confronti di sette studenti.

L’inchiesta, avviata nel novembre 2024 dopo le denunce dei genitori, ha avuto un forte impatto sulla comunità locale e sull’opinione pubblica nazionale. Le testimonianze dei minori, raccolte in audizioni protette con il supporto di uno psicologo, sono state riscontrate da una perizia disposta dal tribunale.

Secondo l’accusa, la docente avrebbe convocato gli studenti durante le ore di lezione con il pretesto di attività di recupero, conducendoli in un’aula nota come “La Saletta”, dove sarebbero avvenuti gli abusi.

Tra gli elementi probatori figurano anche le analisi dei telefoni cellulari dei ragazzi e dell’insegnante, che avrebbero rivelato file audio e chat a contenuto esplicitamente sessuale.

L’indagata, che continua a professare la propria innocenza, è detenuta dal gennaio scorso. La Procura si prepara ora a chiedere il rinvio a giudizio, che sarà discusso nell’udienza preliminare.