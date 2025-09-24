Claudia Cardinale, addio a una leggenda del cinema mondiale

L’attrice si è spenta a 87 anni nella sua casa in Francia. Icona senza tempo, ha lavorato con Visconti, Fellini, Leone e i più grandi interpreti di Hollywood.

Claudia Cardinale, una delle ultime dive del Novecento e volto immortale del cinema internazionale, è morta a 87 anni nella sua residenza di Nemours, vicino a Parigi, circondata dall’affetto dei figli.

Malata da tempo, l’attrice lascia un’eredità artistica senza paragoni: oltre 150 film, ruoli memorabili e un posto indelebile nella storia del cinema.

Nata a Tunisi il 15 aprile 1938, Claude Joséphine Rose Cardinale ha attraversato oltre sessant’anni di carriera, imponendosi come simbolo di eleganza, forza e sensualità mediterranea.

Premi e riconoscimenti ne hanno consacrato il talento: tre David di Donatello, tre Nastri d’argento, il Leone d’Oro alla carriera a Venezia nel 1993 e il David alla carriera nel 1997.

I grandi maestri e i ruoli indimenticabili

Dal sodalizio con i giganti del cinema italiano – Luchino Visconti, Federico Fellini, Mauro Bolognini, Luigi Comencini, Liliana Cavani – fino all’approdo a Hollywood, Claudia Cardinale ha dato vita a personaggi entrati nell’immaginario collettivo.

Indimenticabile Angelica Sedara ne Il Gattopardo, definito da lei stessa “il più bel regalo della mia vita d’attrice”, Cardinale ha saputo incarnare la grazia e la modernità di un’Italia in trasformazione.

Sul set di 8½, Fellini la volle senza doppiaggio, intuendo la potenza magnetica di quella voce roca, unica, che diventò cifra inconfondibile della sua presenza scenica.

Ma la sua carriera non si è fermata ai confini nazionali. Oltreoceano, ha condiviso lo schermo con leggende come John Wayne, Sean Connery, Burt Lancaster, Henry Fonda e Orson Welles, conquistando il pubblico e la critica con una versatilità sorprendente, spaziando dalla commedia al dramma, dagli spaghetti western alle grandi produzioni hollywoodiane.

Un’icona che vive oltre il tempo

Figura cosmopolita, poliglotta e indipendente, Claudia Cardinale è stata non solo un’attrice ma un simbolo di emancipazione femminile.

La sua immagine, sospesa tra fascino esotico e modernità, resta tra le più potenti del Novecento, capace di attraversare epoche e generazioni.

Il suo sguardo fiero e la sua voce inconfondibile continueranno a vivere nei capolavori che hanno segnato la storia della settima arte. “La meraviglia di questo mestiere è che puoi vivere cento vite, non solo una. Non sono mai stata e mai sarò una diva”.

Noi la vogliamo ricordare così