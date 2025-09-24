Controlli mirati dei Carabinieri a San Valentino Torio

I Carabinieri hanno intensificato controlli a San Valentino Torio. Sindaco e consiglio comunale ribadiscono impegno per sicurezza e tutela collettiva.

Un’azione straordinaria per la sicurezza

Un pomeriggio di controlli intensificati ha visto protagonisti i Carabinieri del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore, guidati dal Tenente Colonnello Gianfranco Albanese, insieme ai militari della Stazione locale coordinati dal Maresciallo Gennaro Corvino. L’intervento ha interessato l’intero territorio comunale di San Valentino Torio, con un’attività mirata di vigilanza e prevenzione.

Il sostegno dell’amministrazione comunale

Il Consigliere comunale delegato alla sicurezza Ernesto Velardo ha sottolineato l’importanza della presenza costante delle forze dell’ordine: «Più presenza, più sicurezza per i nostri cittadini». Un concetto ripreso dal Sindaco Michele Strianese, che insieme all’amministrazione ha espresso pieno sostegno all’operazione, ribadendo come la collaborazione istituzionale sia determinante per garantire serenità alla comunità.

Un messaggio chiaro ai cittadini

L’iniziativa ha voluto trasmettere un segnale concreto di attenzione e vicinanza da parte delle autorità verso la cittadinanza. La sicurezza, come ribadito dall’amministrazione, resta una priorità irrinunciabile: presidiare il territorio significa rafforzare il senso di fiducia e prevenire fenomeni di illegalità. La sinergia tra istituzioni e forze dell’ordine conferma la volontà di rendere San Valentino Torio una comunità sempre più sicura e protetta.

