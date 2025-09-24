Educazione idrica, Gori e Acea premiano studenti campani (video)

La giornata al Circolo Nautico di Torre del Greco

Gli alunni dell’Istituto Secondario di primo grado La Salle hanno conquistato il premio nazionale scuole medie promosso da Acea al termine del percorso di educazione idrica realizzato in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito. La cerimonia conclusiva, ospitata al Circolo Nautico di Torre del Greco, ha visto la partecipazione di scuole primarie e secondarie di primo grado con l’obiettivo di sensibilizzare le nuove generazioni alla tutela dell’acqua e a un utilizzo consapevole delle risorse. Per l’anno scolastico 2024/2025 anche Gori, società del Gruppo Acea, ha aderito al progetto nazionale “Acea Scuola – Educazione Idrica”.

La presenza istituzionale e l’esperienza in barca a vela

Durante la giornata conclusiva, che ha premiato i ragazzi vincitori dando loro anche l’opportunità di salire a bordo di una barca a vela, era presente l’amministratore delegato Salvatore Rubbo, alla guida di Gesesa del Gruppo Acea.

Un evento tra formazione, tradizione e orgoglio cittadino

Ad accogliere studenti e istituzioni è stata la sede del Circolo Nautico di Torre del Greco, cornice suggestiva per un evento che ha coniugato formazione e partecipazione. Ha voluto condividere la soddisfazione anche il sindaco di Benevento Clemente Mastella, che si è detto orgoglioso della vittoria di una scuola della sua città, presenziando personalmente alla cerimonia di premiazione.

“Elogio del pomodoro” San Marzano nell’agro nocerino sarnese