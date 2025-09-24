Incidente nel salernitano: due feriti, un 19enne e una donna di 40 anni

Ad avere la peggio un ragazzo di 19 anni, che ha riportato diverse contusioni e un trauma al setto nasale.

Serata di paura lungo la Strada Provinciale Galdo-Campagna, dove due veicoli sono rimasti coinvolti in un incidente stradale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e un’ambulanza del Vopi di Campagna di Eboli.

Ad avere la peggio un ragazzo di 19 anni, che ha riportato diverse contusioni e un trauma al setto nasale: il giovane è stato trasferito d’urgenza all’ospedale di Salerno. Ferita anche una donna di 40 anni, alla guida di una Fiat 500, che ha subito una distrazione al rachide cervicale ed è stata trasportata all’ospedale di Eboli per ulteriori accertamenti.

Le autorità hanno avviato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’impatto e gestito la viabilità lungo l’arteria durante i soccorsi.

