Molluschi, tutte le frodi che minacciano consumatori e ambiente

Delicati, preziosi e amatissimi sulle tavole italiane, i molluschi rappresentano una delle eccellenze del nostro patrimonio gastronomico.
Ma dietro la loro apparente innocenza si nasconde un mondo fatto di irregolarità, frodi commerciali e rischi concreti per la salute.
Nonostante normative severe che regolano allevamento, raccolta e vendita, le scorciatoie illegali non mancano: molluschi non depurati immessi sul mercato, conservazioni scorrette, etichette incomplete o false, fino a vere e proprie pratiche criminali come la pesca dei datteri di mare, proibita dalla legge perché devastante per l’ecosistema come rivela il sito consumatori.it
Le frodi più diffuse
-
Molluschi non depurati: bypassare i sistemi di depurazione significa esporre i consumatori a virus, batteri e tossine.
-
Conservazione fuori norma: vendere molluschi già morti o mal conservati, mascherandone la freschezza.
-
Raccolta amatoriale: cozze e vongole prelevate senza controlli sanitari, spesso consumate crude, con rischi altissimi.
-
Pesca vietata dei datteri di mare: un reato ambientale che comporta multe salate e persino il carcere.
-
Etichette false o incomplete: informazioni mancanti su provenienza, vitalità e processi di depurazione.
-
Crostacei alterati: astici e gamberi trattati con solfiti e nitriti per simulare freschezza, sostanze che possono causare gravi reazioni allergiche.
Il nodo etichetta
L’etichetta resta la prima arma di difesa del consumatore: deve indicare denominazione, data di imballaggio, provenienza, vitalità e trattamenti subiti. In caso di omissioni, siamo davanti a una frode.
Come difendersi
-
Comprare solo da rivenditori autorizzati, evitando bancarelle improvvisate.
-
Controllare sempre l’etichetta e diffidare dei prodotti sfusi.
-
Annusare i molluschi: l’odore è un segnale rivelatore di freschezza.
-
Limitare il consumo di crudi solo a prodotti certificati e depurati.
Un occhio al futuro
Il progetto europeo WATSON, di cui UNC è partner, sta sviluppando tecnologie innovative per smascherare frodi alimentari con dispositivi portatili a basso costo.
Con la miniserie The Food Detectives, in collaborazione con Euronews, il progetto racconta le indagini su sei prodotti a rischio: pesce, carne, latticini, miele, vino e olio d’oliva.