Rapine a raffica: stop notturno ai Postamat in otto comuni irpini

Troppi colpi messi a segno e un’escalation di tentativi di rapina.
Per questo la direzione provinciale di Poste Italiane ad Avellino ha deciso di adottare una misura drastica: la chiusura temporanea notturna dei Postamat in otto piccoli comuni irpini — Aquilonia, Carife, Casalbore, Conza della Campania, Lacedonia, Montaguto, Savignano Irpino e Scampitella.
Dalle 19 alle 8:30 del giorno successivo non sarà possibile prelevare contante dagli sportelli.
Una scelta non semplice ma necessaria per contrastare l’ondata di assalti che, soprattutto con la tecnica della cosiddetta “marmotta” (un ordigno rudimentale inserito negli sportelli per farli esplodere), ha già causato danni ingenti.
Le esplosioni non solo compromettono la sicurezza delle comunità locali, ma costringono anche alla chiusura prolungata degli uffici postali per i lavori di ripristino, con disagi che possono protrarsi per oltre un mese.
Con questa misura, spiegano da Poste, si cerca di garantire la continuità dei servizi ed evitare ulteriori interruzioni.