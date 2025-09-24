Riapre l’Istituto Pittoni a Pagani. La gratitudine di Santino Ruggiero

La fine dei lavori e la ripresa delle attività

Lavori d’urgenza al plesso scolastico. Sorprendentemente nei tempi stimati, sono stati completati i lavori strutturali presso l’Istituto Rea sede Pittoni di Pagani. Da domani le attività riprenderanno regolarmente nella sede di via Alcide De Gasperi. Un intervento partito in ritardo e che ha causato diversi disservizi, ma considerato di fondamentale importanza per garantire sicurezza, funzionalità e dignità agli ambienti scolastici frequentati quotidianamente dagli studenti.

L’impegno istituzionale e il ringraziamento per la collaborazione

Come ex consigliere comunale, Santino Ruggiero ha ricordato di aver denunciato le inadempienze e di aver seguito con attenzione l’evolversi della situazione, sollecitando più volte gli organi competenti. «Ringrazio tutti coloro che hanno collaborato alla soluzione del problema – ha dichiarato – in particolare la Provincia di Salerno, il Presidente e il Vice Presidente da me sollecitati e l’Ufficio Tecnico diretto dall’ingegnere Lizio, che con il loro rapido intervento hanno permesso di risolvere la problematica».

Auguri di buon anno scolastico per studenti e docenti

Ruggiero ha poi concluso con un augurio agli studenti e a tutto il personale scolastico: «Colgo l’occasione – ha detto – per augurare un buon anno scolastico agli studenti, ai docenti e ai collaboratori dell’Istituto Pittoni».

Siani. Quaranta anni il giorno dopo: fenomenologia della presenza