Rientra in carcere con hashish nascosto nelle sigarette: denunciato detenuto minorile

Un giovane detenuto è stato denunciato alla Procura dopo essere rientrato all’Istituto Penale Minorile di Nisida con un pacchetto di sigarette contenente un cospicuo quantitativo di hashish. L’episodio è stato scoperto dalla Polizia Penitenziaria, coordinata dalla comandante Eleonora Ascione.

La notizia è stata resa nota dai dirigenti sindacali di CON.SI.PE., Antonio Chiocca e Luigi Castaldo, che hanno sottolineato l’alto senso del dovere dimostrato dal personale in servizio nonostante una carenza di organico che supera il 50%.

I sindacalisti hanno inoltre ribadito la necessità di rafforzare il carcere minorile di Nisida con più risorse e strutture adeguate, ricordando come lo stesso Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in visita sull’isola, abbia potuto constatare le criticità strutturali e ambientali.

Per il prossimo 25 settembre è annunciata una manifestazione davanti al PRAP della Campania a sostegno della Polizia Penitenziaria, che – sottolinea il CON.SI.PE. – continua a svolgere con professionalità i propri compiti nonostante le difficoltà quotidiane.