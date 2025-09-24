San Giorgio a Cremano, aggressione con coltello: vittime tre cugine

Tre cugine, di 25, 27 e 37 anni, sono state ferite con un coltello in via Patacca, dopo una discussione iniziata per uno sguardo “ritenuto insistente”.

Una violenta aggressione è avvenuta la notte tra il 21 e il 22 settembre a San Giorgio a Cremano, al culmine di un litigio sfociato in un episodio drammatico. Tre cugine, di 25, 27 e 37 anni, sono state ferite con un coltello in via Patacca, dopo una discussione iniziata per uno sguardo “ritenuto insistente”.

La denuncia arriva da una delle vittime, la 27enne, che ha raccontato di essere stata colpita da alcune delle sue zie e di aver ricevuto minacce successive all’aggressione. “Ho avuto una coltellata alla gamba sinistra, una alla mano e una sulla spalla. Ho paura. Loro ora mi stanno minacciando,” ha dichiarato alla polizia e al deputato Francesco Emilio Borrelli, che ha seguito il caso.

Le tre donne sono state soccorse e trasportate all’ospedale Maresca di Torre del Greco: le prognosi vanno dai 7 ai 10 giorni, ma nessuna è in pericolo di vita.

Borrelli ha denunciato la gravità del fatto: “Una violenza intollerabile. Non si può avere paura della propria famiglia. Le istituzioni devono intervenire subito per proteggere questa ragazza e chiarire quanto accaduto.”

Le indagini della polizia proseguono per accertare la dinamica dei fatti e identificare formalmente le responsabili.