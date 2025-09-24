Sarno, 19enne morto dopo incidente: 90 giorni per l’esito dell’autopsia

Novanta giorni per l’esito dell’autopsia sul corpo di Giuseppe Marchese, il 19enne deceduto dopo 48 ore di agonia in seguito al grave incidente avvenuto lunedì scorso in via Ingegno a Sarno.

Novanta giorni per l’esito dell’autopsia sul corpo di Giuseppe Marchese, il 19enne deceduto dopo 48 ore di agonia in seguito al grave incidente avvenuto lunedì scorso in via Ingegno a Sarno. È il termine stabilito dal medico legale Giuseppe Consalvo, incaricato dal sostituto procuratore di Nocera Inferiore, Federica Miraglia. Sotto inchiesta una 27enne di Sarno, accusata di omicidio stradale e lesioni gravissime.

L’esame è stato effettuato ieri all’ospedale Ruggi di Salerno, dove il giovane era ricoverato e dove mercoledì mattina il suo cuore si è fermato. Le lesioni riportate agli organi vitali si sono rivelate fatali, nonostante due interventi chirurgici. Dopo l’autopsia, la magistratura ha concesso il nulla osta per i funerali. La salma, accolta nella cappella di San Giacomo a Sarno, sarà accompagnata oggi alle 9 nel Duomo di Episcopio per le esequie. Il sindaco Squillante ha proclamato il lutto cittadino.

Marchese, calciatore della squadra del Lavorate, viaggiava in scooter insieme a un amico quando è stato travolto da una Fiat 500X che, secondo i primi rilievi, avrebbe invaso la corsia opposta. L’impatto è stato devastante: entrambi sono stati sbalzati a terra e soccorsi dai residenti. Trasferito in condizioni disperate al Ruggi, il 19enne non ce l’ha fatta. L’amico è rimasto ferito, ma non è in pericolo di vita. Alla guida dell’auto c’era la 27enne ora indagata

