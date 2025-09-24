Sarno, colpo all’Istituto Amendola: rubati computer e attrezzature dai laboratori informatici

Nella notte l’Istituto Comprensivo “Giovanni Amendola” di Sarno è stato preso di mira da ignoti che, dopo aver forzato un ingresso, hanno trafugato computer, tablet e altre strumentazioni didattiche dai laboratori di informatica.

La scoperta è avvenuta questa mattina da parte del personale scolastico, che ha immediatamente allertato le Forze dell’Ordine, la dirigente scolastica Antonella Esposito, il direttore amministrativo Sebastiano Barone e il responsabile della sicurezza Luigi Astarita.

I ladri si sono mossi con precisione, puntando direttamente ai locali destinati alla didattica digitale. Successivamente hanno forzato anche gli uffici di segreteria e della dirigenza, danneggiando porte blindate per accedere ai locali.

Durissima la condanna della dirigente scolastica Esposito:

> “La triste sorpresa di stamattina è una vile offesa all’intera comunità scolastica. Rubare strumenti fondamentali per l’apprendimento significa privare i nostri ragazzi del diritto allo studio e della possibilità di crescere come cittadini responsabili. La scuola è un luogo aperto al territorio, ma non deve pagare in termini economici, didattici e sociali per azioni simili.”

Sulla stessa linea il prof. Luigi Astarita, che ha sottolineato come l’istituto sia stato vittima di altri episodi simili negli ultimi mesi:

> “Questi computer erano essenziali per l’inclusione e l’attività didattica. Non è purtroppo il primo furto che subiamo, ma lavoreremo per ricostituire al più presto la dotazione tecnologica, collaborando pienamente con le Forze dell’Ordine.”

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Sarno, che hanno effettuato i rilievi e avviato le indagini. Solidarietà è arrivata anche dalle istituzioni locali: il sindaco Francesco Squillante e l’assessore alle Politiche Sociali Franco Robustelli si sono recati in visita alla scuola, assicurando sostegno e impegno per garantire la sicurezza dei locali e la continuità delle lezioni.

La scuola, intanto, invita chiunque abbia notato movimenti sospetti a segnalare alle autorità competenti.

> “Il nostro auspicio – ha concluso la dirigente Esposito – è che con l’aiuto di tutti si possa restituire alla comunità quanto è stato tolto e continuare ad essere un punto di riferimento per famiglie e studenti.”