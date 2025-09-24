Scafatese ancora senza stadio: gara col Budoni a Santa Maria la Carità, polemiche sul sindaco Aliberti

Niente esordio casalingo al “Vitiello” per la Scafatese, che anche per la seconda partita interna della stagione sarà costretta a migrare. Domani i gialloblu di patron Romano affronteranno il Budoni sul campo comunale di Santa Maria la Carità, con ingresso gratuito per i tifosi.

La mancata consegna dello stadio riaccende le polemiche. Nel mirino il sindaco Pasquale Aliberti, accusato dalle opposizioni di non aver rispettato le promesse. “Aveva garantito che il 24 settembre l’impianto sarebbe stato pronto, invece giochiamo ancora fuori città”, denuncia il consigliere di minoranza Francesco Carotenuto (Scafati Arancione), che dà voce al malcontento dei sostenitori.

La vicenda si intreccia con i ritardi burocratici: il cambio della stazione appaltante, i fondi regionali da 700mila euro arrivati solo ad agosto, la gara d’appalto e l’avvio dei lavori dopo Ferragosto. Tempistiche che, secondo le opposizioni, erano note e avrebbero dovuto essere comunicate con chiarezza alla città.

Il sindaco Aliberti respinge le accuse e replica con ironia: “Se piove non è colpa nostra. La ditta ha garantito che cinque giorni prima della prossima partita la squadra potrà allenarsi al Vitiello. Mi impegnerò affinché non piova”.