Scafatese fermata dal Budoni: pari a reti bianche e rimpianti al “Comunale”

Finisce senza vincitori né vinti la sfida infrasettimanale tra Scafatese e Budoni. I canarini di Esposito, costretti a giocare l’ultima mezz’ora in inferiorità numerica dopo l’espulsione di capitan Altobello, non riescono a piegare la resistenza degli ospiti e incassano il secondo pareggio casalingo consecutivo.

La cronaca

Il match è condizionato da un campo insidioso: nel primo tempo la pioggia rallenta i ritmi e concede poche emozioni, mentre nella ripresa il sole asciuga il terreno e la partita si accende. Dopo un avvio equilibrato, i padroni di casa sfiorano il vantaggio al 22’ con Volpicelli, che manca l’appuntamento col pallone a un passo dalla porta. Ancora l’attaccante protagonista pochi minuti prima, al 13’, con un assist a Maggio fermato dal legno e dall’intervento arbitrale.

Il copione cambia al 66’: Victor Gomez sguscia tra i centrali e costringe Altobello al fallo da ultimo uomo. Rosso diretto e Scafatese ridotta in dieci. Nonostante l’inferiorità numerica, i gialloblù reagiscono con carattere: Esposito inserisce forze fresche in attacco e costruisce almeno tre occasioni nitide con Dambros, Molinaro e Orefice. Proprio quest’ultimo, all’84’, vede la sua conclusione respinta sulla linea tra le proteste dei compagni per un presunto tocco di mano.

Il forcing finale non basta e al triplice fischio il risultato resta inchiodato sullo 0-0.

Prossimo turno

Un pareggio che lascia l’amaro in bocca, ma conferma lo spirito combattivo della Scafatese. Domenica i gialloblù voleranno in Sardegna per affrontare il COS Sarrabus.