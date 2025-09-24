Tentano di truffare anziani a Trieste: arrestati due salernitani per essersi spacciati per carabinieri

Giorni fa, in provincia di Gorizia, i due hanno tentato di truffare una coppia di anziani, fingendosi carabinieri. L’inganno non è riuscito: le vittime hanno scoperto il tentativo e allertato i veri militari dell’Arma.

Due uomini, di 34 anni, residenti a Fisciano e Baronissi, sono finiti agli arresti domiciliari e in obbligo di dimora con l’accusa di tentata truffa e sostituzione di persona.

Giorni fa, in provincia di Gorizia, i due hanno tentato di truffare una coppia di anziani, fingendosi carabinieri. L’inganno non è riuscito: le vittime hanno scoperto il tentativo e allertato i veri militari dell’Arma.

I due, in concorso con altri soggetti ancora non identificati, avevano spiegato alla coppia di dover controllare gioielli e monili d’oro, sostenendo che potessero essere provento di una rapina. Uno degli arrestati si era spacciato per carabiniere, mentre l’altro si era presentato come perito inviato dal tribunale per verificare la provenienza degli oggetti. L’auto utilizzata era intestata al proprietario di casa, circostanza falsa che serviva a facilitare l’ingresso nell’abitazione.

Il piano non è stato consumato grazie all’intervento dei veri carabinieri, che hanno arrestato i due uomini.