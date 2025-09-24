Torre del Greco, al Maresca nuovo trattamento non invasivo contro l’Alzheimer

All’ospedale Maresca di Torre del Greco arriva una novità assoluta per la Campania e per tutto il Mezzogiorno: la stimolazione transcranica non invasiva ad onde d’urto per il trattamento dei disturbi cognitivi e della malattia di Alzheimer in fase lieve e moderata.

L’ambulatorio è dotato di apparecchiature di ultima generazione, che consentono un trattamento sicuro e non invasivo, senza effetti collaterali significativi. La terapia prevede sei sedute in due o tre settimane, integrate da controlli mensili di mantenimento. Al percorso clinico si affianca la riabilitazione neuropsicologica con software avanzati, inizialmente in presenza e successivamente anche da remoto, con il supporto di terapisti dedicati.

“Il servizio di neuropsicologia del Maresca – spiega il direttore generale dell’Asl Napoli 3 Sud, Giuseppe Russo – lavora in stretta collaborazione con l’Università Vanvitelli di Caserta per valutare l’efficacia del trattamento, rappresentando un ulteriore esempio di come la sinergia istituzionale migliori l’offerta sanitaria”.

Gli effetti benefici delle onde d’urto sulle patologie neurodegenerative derivano da processi di vasodilatazione, incremento del metabolismo, angiogenesi, stimolazione dei fattori di crescita cerebrale e attivazione delle cellule staminali neuronali.

L’ambulatorio di neurologia, diretto dal dottor Luigi Balzano, si propone come punto di riferimento per i pazienti con deterioramento cognitivo. Tutte le informazioni utili sono disponibili sul sito dell’Asl Napoli 3 Sud.