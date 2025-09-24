Università di Salerno, archiviati i provvedimenti disciplinari contro lo studente che insultò il prof Avallone

Il Senato accademico dell’Università degli Studi di Salerno ha deliberato, a larga maggioranza, l’archiviazione dei provvedimenti disciplinari nei confronti dello studente che lo scorso maggio aveva rivolto insulti al professor Gennaro Avallone, ordinario di Sociologia dell’ambiente e del territorio.

L’episodio si era verificato nei corridoi dell’ateneo: il docente aveva invitato un gruppo di studenti a fare silenzio per permettere il regolare svolgimento della lezione, ricevendo in cambio frasi offensive da parte di uno di loro. La scena, ripresa in un video diventato virale sui social, aveva suscitato indignazione a livello nazionale.

Nella motivazione della decisione, il Senato accademico ha sottolineato come la risonanza mediatica del caso fosse dovuta soprattutto alla notorietà del docente piuttosto che alla gravità dell’offesa. Decisivo, inoltre, il gesto di scuse presentato dallo studente, interpretato come parziale assunzione di responsabilità.

Sulla vicenda è intervenuta anche la pagina studentesca Spotted Unisa, che ha espresso solidarietà al professore Avallone e rammarico per la scelta dell’ateneo:

«Riteniamo che simili comportamenti debbano sempre avere conseguenze proporzionate alla gravità dei fatti. Ci auguriamo che, insieme al provvedimento, venga archiviato anche l’episodio stesso e che simili situazioni non si ripetano in futuro».