Villaggio della prevenzione, al via il progetto del Consorzio di Bonifica Comprensorio Sarno

La presentazione ufficiale

Presentato il progetto “Villaggio della prevenzione”, promosso dal Consorzio di Bonifica Comprensorio Sarno con la collaborazione di enti e istituzioni sanitarie locali. L’appuntamento segna l’avvio di un percorso che punta a rendere la prevenzione un diritto accessibile a tutti.

Un’iniziativa per la salute collettiva

L’iniziativa si colloca nell’ambito delle attività di sensibilizzazione e prevenzione primaria e secondaria, con l’obiettivo di diffondere la cultura della prevenzione, incoraggiare corretti stili di vita e offrire alla cittadinanza la possibilità di accedere a screening e consulenze specialistiche gratuite. Un approccio concreto che lega informazione, educazione e tutela della salute pubblica.

Le parole del presidente D’Angelo

«Siamo particolarmente orgogliosi di accogliere una manifestazione di alto valore scientifico e sociale – ha dichiarato il Presidente del Consorzio, Mario Rosario D’Angelo – che si propone di contrastare, attraverso l’informazione e l’educazione sanitaria, l’incidenza delle patologie cronico – degenerative più diffuse nella popolazione». Le sue parole sottolineano la funzione sociale del progetto, pensato come investimento sul futuro della comunità.

Un territorio che risponde

Il “Villaggio della prevenzione” ha già raccolto una grande adesione da parte dei Comuni del Comprensorio, delle scuole, dei cittadini e degli operatori sanitari, confermando l’attenzione crescente verso la salute pubblica come bene comune e condiviso. Un segnale incoraggiante che testimonia come la prevenzione sia ormai un valore riconosciuto dal territorio.

