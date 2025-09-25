Anziano muore dopo un’iniezione: a processo due medici e un’infermiera per omicidio colposo a Nocera Inferiore

Secondo l’accusa, al paziente sarebbe stata prescritta e somministrata una terapia antibiotica a base di Gladizim, nonostante nella cartella clinica fosse riportata un’allergia al ferro.

Nocera Inferiore – Dovranno comparire a giudizio due medici e un’infermiera di un centro di riabilitazione di Roccapiemonte con l’accusa di omicidio colposo in concorso per la morte di un 75enne di Castel San Giorgio, deceduto nell’ottobre 2018.

Secondo l’accusa, al paziente sarebbe stata prescritta e somministrata una terapia antibiotica a base di Gladizim, nonostante nella cartella clinica fosse riportata un’allergia al ferro. Dopo l’iniezione, l’uomo andò in shock anafilattico, circostanza ritenuta concausa del decesso.

Il gup del Tribunale di Nocera Inferiore ha disposto il rinvio a giudizio attraverso imputazione coatta, dopo che per due volte era stata chiesta l’archiviazione e la difesa della famiglia si era opposta ottenendo nuove indagini, come riporta “Metropolis“.

Dai successivi accertamenti è emerso che l’anziano si sentì male immediatamente dopo la somministrazione. Per il giudice sarebbe stata necessaria «maggiore prudenza nell’individuazione dell’antibiotico da somministrare».

Gli imputati sono:

il responsabile della clinica privata,

un medico neurologo, prescrittore del farmaco,

un’infermiera, che praticò l’iniezione.

L’autopsia attribuì la morte a cause naturali, ma non escluse un ruolo della terapia antibiotica come concausa. Da qui la decisione del giudice di non archiviare il caso e di disporre il processo.