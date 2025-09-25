Apprensione per James Senese: il sassofonista napoletano ricoverato per polmonite, condizioni gravi

Ore di preoccupazione per James Senese, sassofonista simbolo del jazz partenopeo, ricoverato all’ospedale Cardarelli di Napoli a causa di una polmonite. Secondo quanto appreso da LaPresse, le sue condizioni sarebbero gravi.

Ottantenne, figlio di una donna napoletana e di un soldato americano sbarcato in Italia durante la Seconda guerra mondiale, Senese è cresciuto nel quartiere Miano e ha legato il suo nome alla storia della musica partenopea e internazionale. Tra i padri del cosiddetto neapolitan sound, ha debuttato negli anni ’60 con gli Showmen accanto a Mario Musella e successivamente fondato i Napoli Centrale, gruppo di culto degli anni ’70. Storica anche la collaborazione con Pino Daniele, di cui ha accompagnato i primi passi discografici.

Senese, conosciuto anche per alcune apparizioni cinematografiche come nel film No grazie, il caffè mi rende nervoso, ha pubblicato lo scorso maggio il suo ultimo album Chesta nun è ‘a Terra mia. In quell’occasione aveva ribadito con forza la sua visione artistica: “Mezzo secolo a costruirmi come artista e adesso dovrei fare quello che chiedono? Mai, nun se ne parla proprio”.