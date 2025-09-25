Blitz dei Carabinieri a Scampia e Secondigliano: sequestri di droga, gioielli e denunce

Nuovo giro di vite dei Carabinieri nei quartieri di Scampia e Secondigliano, aree da sempre al centro delle strategie di contrasto alla criminalità organizzata.
La Compagnia Stella ha messo in campo un servizio straordinario di controllo del territorio, con risultati significativi.
Durante le operazioni, i militari hanno fermato a Scampia un 27enne e un 24enne, entrambi già noti alle forze dell’ordine.
I due erano in possesso di gioielli e monili in oro per un peso complessivo di 135 grammi, un ritrovamento rilevante considerando il valore di mercato superiore ai 100 euro al grammo.
Con loro anche due smartphone di dubbia provenienza, ora sottoposti a sequestro. Le indagini sono in corso per ricostruire la provenienza della refurtiva. Per i due giovani è scattata una denuncia per ricettazione.
Sempre a Scampia, i carabinieri hanno denunciato un 21enne per evasione dagli arresti domiciliari.
Il dispositivo ha visto anche l’impiego delle unità cinofile antidroga: i cani del nucleo di Sarno hanno individuato in via Aspreno 67 dosi di cocaina occultate all’interno di un contenitore per rifiuti dotato di un sofisticato sistema di apertura magnetica.
A Miano, nella corte di un palazzo in via Cotugno, i militari hanno scoperto decine di dosi di marijuana.
Nel complesso popolare di Chalet Baku, invece, sono stati recuperati 94 involucri di hashish e 33 dosi di marijuana, per un totale di quasi 200 grammi di sostanze stupefacenti.
Le operazioni confermano l’attenzione costante dell’Arma sul territorio e l’impegno nel contrasto ai traffici illeciti che continuano a gravare sulle periferie nord di Napoli.