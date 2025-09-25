Campania, Fico: «Con De Luca già un tavolo di coalizione. La sanità al centro della campagna elettorale»

«Con De Luca abbiamo già fatto un tavolo di coalizione e abbiamo già detto che si parlerà di salute pubblica e sanità nel corso della nostra campagna elettorale».
Lo ha dichiarato Roberto Fico, candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Campania, rispondendo a una domanda dei cronisti su un eventuale incontro con l’attuale governatore.
Il riferimento è al tavolo di coalizione tenutosi nei giorni scorsi con la partecipazione dei partiti del centrosinistra. All’incontro era presente, in rappresentanza del presidente uscente Vincenzo De Luca, il vicepresidente della Regione Fulvio Bonavitacola. Tra i partecipanti anche Piero De Luca, segretario in pectore del Partito Democratico campano.